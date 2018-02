Juba pühapäeval alustava „Eesti otsib superstaari“ žüriilaua taha istuvad tuhandete talentide seast seitsmendat superstaari välja selgitama kolm kohtunikku, kelleks on Mihkel Raud, Eda-Ines Etti ning Koit Toome. Saatejuht on Karl-Erik Taukar. On aeg heita pilk tänavustele superstaaridele!

Kohtunike ette on jõudnud kolm säravat noort neidu, kes kõik ihkavad saada uueks superstaariks. Mis lauludega nad kohtunikele muljet avaldavad ning kes neist võiks olla kollase kaardi vääriline?

„Eesti otsib superstaari“ uus hooaeg stardib pühapäeval kell 19.30 TV3s!