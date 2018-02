“Eks neid ennustajaid ole ka, kes ütlevad, et kaua nii vastu ei pea, seda tööd ongi võimalik ainult mingi aja jooksul teha. Aga eks tulevik näitab, kaua nii vastu peab. Kui ma lõpetan kell üksteist öösel spordivahetuse ja järgmisel hommikul kell viis pean juba kodust välja tulema, et teha „Terevisiooni“, siis on päris raske, aga noh, noor mees,” räägib oktoobris “Terevisioonis” uudistelugejaks saanud Juhan Kilumets oma pöörasest graafikust. Koos oma eetrikaaslase Indrek Lepikuga on nad esimesed mehed, kes hommikusaate meesankruteks saanud.

Oma loomuselt on noormehed üpriski vastandlikud: Juhan on täielik ekstravert, kel jutt jookseb, vahel isegi ehk liialt. Indrek on aga reserveeritud, tagasihoidlikum ja vaiksem introvert. Noormeeste sõprus sai alguse juba mõned aastad tagasi, kui mõlemad ERRi raadio sporditoimetusse tööle sattusid. Nüüd on noormehed kolleegid ka “Terevisiooni” saates, lugedes pea igal argipäevahommikul ette tähtsamaid uudiseid. Kuid millised persoonid selle oranžikarva diktorilaua taga seisavad?