Õhtulehe postkasti tuli kiri lugejalt, kes saatis meile lingi leheküljelt escortnews.eu, kus pakub eskortteenust preili nimega Katheriina, kes on märgatavalt sarnane Angela Aagiga.

Oma ankeedil on naine märkinud rahvuseks eestlane, vanuseks 33 aastat, pikkuseks 178 cm ning kaaluks 63 kg.

Enda kohta kirjutab Katheriina järgmist: „Hei! Minu nimi on Katheriina, Su rabavalt luksuslik mängukaaslane, tõeliselt intelligentne ja peen kaaslane, muljetavaldav segu võrgutamise elamusest ja ilust. Sa näed, et ma olen soe ja veetlev, jahmatavalt kaunis ja loomulikult väga kuum ja seksikas!”.

Katheriina pakub ennast ka lihtsalt kaaslaseks: „Ma olen meeleldi Sinu saatja õhtusöögil, erapeol, ooperis, reisil või rahulikul nädalavahetusel. Ma olen Sinu intiimne võõrustaja Sinu puhkuse teekonnal, Sinu glamuurne eskortkaaslane, alati väga professionaalsel tasemel ja peenetundeline, et mitte keegi ei saaks kunagi aru, et me oleme varem kohtunud...”.

Küsisime Angela Aagilt, kas ta ise on antud kontost teadlik. „Ei, ei ole. Ma uurin, mis lehelt see on, ma ei oska selle kohta midagi öelda,” muheleb naine.

Kuna Angela Instagrami kontol on paljud pildid postitatud Soomest, uurisime, millega naine täna tegeleb. Selle peale jäi ta kidakeelseks. „Vabandust, ma avalikkusega ei suhtle enam väga ammu juba. Ma ei anna oma tegemistest aru, ma ei ole avaliku elu tegelane, ma ei pea seda tegema.” Siiski soovib ta kõigile kõike head.