Aktsiisi tõstmise vastase aktsiooni „Maksud Lätti“ peakorraldaja ja algataja Taavi Leppik ei ole nõus välisminister Sven Mikseri seisukohaga, et vabariigi aastapäeval Lätti poodlema minemine oleks ebapatriootlik.

„Mina vaatan seda asja niipidi, et see on minu EV100 kingitus Eesti Vabariigile. Mina selle aktsiooniga olen Eesti Vabariigi poolt ja valitsuse halbade otsuste vastu,“ ütles Leppik.

„Kurb on see, et nii tähtsad inimesed meie riigi jaoks, nagu on tipp-poliitikud, ei suuda või ei taha endale selgeks teha, mis on selle ürituse kontseptsioon,“ avaldas ta nördimust ja lisas: „Tegelikult ei ole see üldsegi ainult alkoreis, see on kogu aktsiisitõusu vastane aktsioon.“

