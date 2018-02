Eesti maksumaksjate liit (EML) kuulutas täna välja 2017. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad. Maksumaksja sõber on president Kersti Kaljulaid ning maksumaksja vaenlane on tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Maksumaksja sõbra tiitli sai president Kersti Kaljulaid magustatud joogi maksu seaduse väljakuulutamata jätmise eest. Uue maksu lisandumine oleks andnud piirikaubandusele veelgi rohkem hoogu ning süvendanud kahjulikke tagajärgi Eesti majandusele ja Eesti inimeste tervisele.

"Tänan Eesti Maksumaksjate Liitu selle tunnustuse eest," kirjutab president Kersti Kaljulaid oma Facebooki lehel. "Ajaloolise tõe huvides tuleb muidugi märkida, et limonaadimaksu väljakuulutamata jätmisel ei lähtunud ma soovist vältida ühe uue maksu jõustamist vaid siiski vastuolust põhiseadusega. Nii et võtan seda äramärkimist pigem laiemalt tähelepanujuhtimisena selge ja lihtsa maksukeskkonna olulisusele, mida olen ka ise pidevalt rõhutanud.

Seaduste väljakuulutamata jätmine riigipea poolt on siiski hädapidur õiguskindluse tagamiseks ning mul oleks hea meel, kui põhjust seda kasutada oleks riigipeadel võimalikult vähe. Selge, arusaadav ja läbimõeldud seadusloome seevastu aitab ühiskonna toimimist muuta sujuvamaks ning annab kindlust nii meie ettevõtjatele kui erinevatele huvigruppidele ning aitab tugevdada inimeste usaldust riigi vastu."