Olen alates selle aasta jaanuarist Eestis vahetusõpilane. Ma elan Austraalias, aga mul on Eesti juured. Mina olen siin sellepärast, et ma tahtsin õppida oma vanavanemate kodumaal. Ma tahtsin harjutada eesti keelt, kogeda eesti traditsioone ja uurida mitmekesist Eesti loodust.

Eesti on nii kaunis riik, kus kultuur on unikaalne ja tähtsustatud. Tantsimine, laulmine, saunad ja metsad – kõik on siin olemas ja kõik on eriline.

Kuigi ma kasvasin üles Austraalias, tuhandeid kilomeetrid Eestimaalt eemal, tunnen tugevat ühendust Eestiga ja eesti kultuur on kindlasti minu südames. Austraalias on suur Eesti kogukond ja me õpime Eesti rahvatantsu, laule, keelt ja iga aasta meil on eesti laste laager. Seetõttu on mu jaoks eesti kultuur justkui minu lapsepõlv.

Mulle meeldib väga, et väike riik on nii mitmekesine. Eestis elab miljoneid meeldivaid mälestusi ja meie riigil on võime hoida inimeste mõtteid endal ka tuhandeid kilomeetreid eemal. Ilus loodus on iga päev mu ümber ja unikaalsed traditsioonid on jätkuvalt kõrvuti keerulise tehnoloogiaga.

Eesti on kaunis ja eriline riik. Iga kord, kui ma kuulen sõna “Eesti”, mäletan ma vanaema armsaid lugusid tema kodumaalt. Lisaks annab see sõna mulle võimaluse tunda lõkke magusat suitsulõhna ja kuulda ilusaid eesti laule. Ma maitsen metsmustikaid ja näen valget lund, mis mähib endasse ka pikad puud.

Asjaolu, et eesti kultuur elab teisel pool maailma, näiteks Austraalias ja Kanadas, näitab, et Eesti on eriline riik, mille üle eestlased on uhked. Seepärast väärib Eesti sünnipäev tähistamist täna ja tulevikus.

Edu Sulle, Eesti, tulevikuks! Sina oled armastatud üle maailma. Ükskõik, kus eestlased elavad, neil on tugev seos nende kodumaaga. See on põhjus, miks peaks iseenda üle uhke olema.