Kuningakoda on teatanud, et leinaperiood kestab 14. märtsini ja see tähendab, et kuningliku perekonna liikmed ei osale sel ajal ühelgi üritusel.

Alles möödunud nädalal andis kuningakoda teada, et printsi tervis on tõsiselt halvenenud ning mehe poeg, kroonprints Frederik kiirustas seetõttu Lõuna-Koreas peetavatelt taliolümpiamängudelt koju. Jaanuaris viidi mees pärast Egiptuse reisi haiglasse. Tema kopsust leiti healoomuline kasvaja, ent ravi vajas ta väidetavalt ennekõike kopsupõletiku pärast. Teisipäeval lasti prints koju, sest mees soovis oma viimased hetked veeta just kodus.

Möödunud aasta septembris avaldati, et Henrik kannatab dementsuse all. Haiguse kulgu siis ei täpsustatud ning teatati, et on täheldatud printsi kognitiivsete võimete halvenemist. Daily Mail kirjutas siis, et suve lõpul tehtud põhjalikel uuringutel, et julm haigus on arenenud kiiremini, kui arstid eeldasid, ning printsi ametlikke kohustusi vähendatakse märgatavalt. Mullu novembris käis Margrethe visiidil Ghanas ja kommenteeris esmakordselt oma mehe tervislikku seisundit. „Tal on oma head hetked. Õigupoolest rääkisin temaga just praegu ja kõik oli korras. See rõõmustas mind,“ vahendas Iltalehti. Kuninganna tõdes, et nii pikk reis ilma abikaasata tundub kuidagi veider. „Aga nii need asjad praegu juba kord on. Kui Henrikul on kõik hästi, siis on minul ka. Pealegi pole tema võrratu huumorimeel kuhugi kadunud!“

Alles algul šokeeris prints Taani üldsust avaldusega, et ta ei luba end matta naise kõrvale Roskilde katedraali, kuhu alates 1559. aastast on Taani riigipäid maetud, kuigi kuninganna Margarethe II oli lasknud endale ja oma mehele kujundada lausa spetsiaalse sarkofaagi. „Ta teeb minust narri. Ma ei abiellunud kuningannaga selleks, et mind Roskildesse maetaks,“ pahandas mees augustikuises videointervjuus Taani ajakirjale Se og Hør. „Mu naine on otsustanud, et ta tahab olla kuninganna, ja see teeb mulle suurt rõõmu. Aga inimesena peab ta mõistma, et kui mees ja naine on abielus, on nad võrdsed.”

Margrethe ja Henrik abiellusid aastal 1967 ning mees on väitnud, et abikaasa ei ole talle osutanud lugupidamist, mida üks normaalne naine oma mehele osutama peab. Etteheide oli tingitud sellest, et pärast troonile tõusmist ei lasknud Margrethe II oma abikaasast teha kuningat, vaid esiti sai mees tiitli Tema Kuninglik Kõrgus Taani prints Henrik. Seejärel aga anti talle tiitel Tema Kuninglik Kõrgus Prints-Abikaasa, millest Henrik möödunud aasta aprillis loobus. Mehe pahameel on pisut ka õigustatud, sest Margrethe oli esimene naissoost riigipea.

Esmakordselt väljendas Henrik oma rahulolematust juba rohkem kui 30 aastat tagasi, nurisedes teleesinemisel, et tal on halb oma naiselt suitsuraha küsida. Seepeale määrati talle palk ja esinduskulud. 2002. aastal solvus Henrik abikaasa peale, kuna too määras vana-aastaõhtu banketi juhtimisel oma asemikuks nende poja, kroonprints Frederiki. Henrik lahkus siis Taanist ja läks elama oma Lõuna-Prantsusmaal asuvasse lossi.

Henrik on end tundnud kõrvalejäetu ja alandatuna. „Olen palju aastaid olnud Taanis teisel kohal. Olen olnud selle rolliga rahul, aga ma ei taha, et mind kõigi nende aastate järel kolmandale kohale jäetaks,” ütles mees siis ja soostus Taani naasma alles kolme nädala pärast, kui abikaasa teda pikalt veennud oli.

Prints Henrik sündis 11. juunil 1934 ning kandis nime Henri Marie Jean André de Laborde de Monpeza. Ta abiellus Margretehega aastal 1967 ning muutis oma nime Henrist Henrikuks. Ta on õppinud politoloogiat ning hiina ja vietnami keelt. Henrik on töötanud Prantsusmaa välisministeeriumis ning sekretärina Londoni saatkonnas.

Margrethe II on Taani kuninganna alates 1972. aastast. Troonipärijaks kuulutati ta ametlikult 1955. aasta 1. aprillil. Paaril on kaks last - kroonprints Frederik ning prints Joachim - ning seitse lapselast.