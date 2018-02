„Terevisioon“ palus paar päeva enne valentinipäeva saata vaatajatel küsimusi, mis puudutaks nende suhteid, seksuaalelu ja pereelu, et seksuaal- ja pereterapeut Mare Pruks nendele otse-eetris vastata saaks. Valentinipäeva raames on suhete üle arutlemine arusaadav, kuid kas on normaalne teha seda hommikusaates, mida vaatavad ka lapsed?

„Olen väga armastavas ja usaldavas pikaajalises suhtes, küll aga on raske teha kompromisse voodielus. Kuidas minna kaasa partneri seksuaalsete fantaasiatega, kui need mind üldse ei tõmba. Partner ise on hea meelega valmis kasutama minu ideid, kuid tema fantaasiad on nii palju pöörasemad ja mul puudub julgus nendega kaasa minna. Eelistame mõlemad olla seksuaalselt kontrollitava rollis ning mõlemad naudime, kui partner juhib ja käsutab. Kuidas leida sellises olukorras lahendus, et mõlemad osapooled jääksid rahule?“

See on üks paljudest küsimustest, mis „Terevisiooni“ eetris täna, kell 7:20 hommikul kõlasid. Pruks jagas lahkesti hommikusaate vaatajatele seksinippe, andis nõu, mida teha olukorras, kui mees kodus lillegi liigutada ei viitsi.