Öeldakse, et naine on nagu hea vein, mis ajaga läheb vaid paremaks. Allolevast galeriist leiad ehedaid näiteid sellest, kuidas Eesti iludused on säilitanud enda noorusliku ja kadestamisväärse välimuse.

55-aastane bravuuritar Anu Saagim.

(Alar Truu)

42-aastane saatejuht Eve Kallaste.