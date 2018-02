„Eesti filmidel on kogu aeg suured-suured rahamured, mis peegelduvad teinekord selles, et näitlejate arvelt hoitakse kokku – nende tingimused pole kõige paremad. Aga seekord vähemalt meid kolme natuke poputati, hellitati ja hoiti rohkem – eks see tulenes esimese osa edust,“ kiitis üks „Klassikokkutulek 2“ peaosatäitja Ago Anderson eile õhtul filmi esilinastusel.

See ei tähendanud üksnes seda, et igal peaosalisel oli Saaremaa võtete ajal oma hotellituba. „Igaühel oli treiler, selline, nagu olete võib-olla näinud Hollywoodi filmide puhul,“ rääkis Mait Malmsten.

„Meil oli ka nimeline tool,“ märkis Ago. „Suur puhkamisetool,“ täpsustas Mait. „Ja nimeline plastiktops, kust said juua mahla,“ lisas Ago veel.

Genka meenutas, et isegi märkidelt, mis pandi maha selleks, et osatäitjad teaks, kus nad peavad mingis kaadris seisma, vaatasid vastu nende nimed. Igaühele valmistati eraldi märk.

„Saime üksjagu filmistaari elust aimu,“ leiavad mehed rahulolevalt.

Vaata videost, mida rääkis komöödiafilmi esikolmik öistest võtetest surnuaias, käsu peale naermisest, helikopteriga lendamisest ja esilinastusärevusest.