„Meil on väga kahju, et taoline rike aset leidis ning vabandame klientide ees. Rike puudutas ühe Elisa keskjaama poolt teenindatavaid kliente, mistõttu ei saanud 24. jaanuaril päeva jooksul hädaabinumbrile helistada 151 Elisa klienti," ütles Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski, kelle sõnul ei ole varem midagi taolist juhtunud. Ühtlasi ei mõjutanud rike sama piirkonna tavatelefoniteenuste kliente.

Rikke põhjustasid tehnilised muudatused alusnumbri uuendamisel. „Tegemist oli inimliku eksimusega muudatuse läbiviimisel. Rike kestis kella 9.50 kuni 18.45ni ning rikke selgumisel kõrvaldasime vea kiirelt,“ rääkis Raiski. „Rike kestis niivõrd pikalt, sest kahetsusväärselt ei tuvastatud riket ning juhtus ka nii, et kliendid ei andnud meie infoliinile päeva jooksul märku, et selline rike on üleval. Kui saime rikkest teadlikust, kõrvaldasime selle 15 minuti jooksul.“

Raiski selgituste järgi tähendab "alusnumbri muudatus" uue numbri defineerimist süsteemist. Inimlik eksimus antud juhtumis tähendas seda, et uue alusnumbri võrguga sidumisel jäi üks käsk konfiguratsioonist ühe keskjaama külge kopeerimata.

Vea avastas siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), kes sai omakorda info häirekeskuselt. „Meile anti teada, et inimestel ei õnnestu 112 vahendusel abi kutsuda. Vihje andis neile inimene, kes pöördus politsei infotelefoni kaudu. Asusime kohe infot kontrollima ja andsime viivitamatult sellest Elisale teada. Andsime omakorda juhtumist teada ka RIA-le.," rääkis SMITi tehnoloogiavaldkonna juht Tarmo Tulva.

Häirekeskuse koostöö- ja planeerimise talituse juhataja Kaili Tamme hinnangul on tegu väga tõsise juhtumiga. „Loodame, et sellest tehtud järeldused annavad mobiilsideoperaatoritele piisava sisendi selleks, et nende klientidele oleks tagatud võimalus hädaolukorras endale abi kutsuda," ütles Tamm. Hädaabinumbrile helistamine on eluliselt tähtis teenus ja selle tagamine peab olema iga mobiilsideteenust pakkuva ettevõtte prioriteet"

Elisa on lubanud samasuguse olukorra vältimiseks vaadata põhjalikult läbi ettevõttesise rikketeavituse ja infoliikumise protsessi, muutes seda nii, et taolised olukorrad enam ei korduks. „Avalik teavitus jäigi tegemata protsessiliste puuduste tõttu, mille tänaseks oleme kõrvaldanud. Vabandame veelkord!“ lisas Raiski.

RIA: mõjult on tegu suurima intsidendiga

Hädaolukorra seaduse pakub Elisa elutähtsat teenust, mis kohustab ettevõtet riketest teavitama. 24. jaanuari rikke avastas siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, mis läbi RIA jõudis ka Elisani.

RIA küberturvalisuse teenistuse juhi Uku Särekanno sõnul on Elisa juhtum oma mõjult - arvestades inimeste arvu ja rikke kestvust - suurim, millega on kokku puudutud. „Nii ulatuslikest riketest või intsidentidest, mis mõjutaks nii suurt hulka inimesi nii pika aja jooksul, meile teada ei ole. Selline sündmus ei ole kindlasti tavapärane ega tohi ka tavapäraseks kujuneda," ütles Särekanno. „Elisa Eesti AS on andnud intsidendist põhjaliku ülevaate ning juba võtnud kasutusele meetmeid, mis ei lase sarnastel olukordadel enam tekkida. Meie hinnangul on võtmetähtsusega Elisa Eesti AS sisene võimekus kiirelt rikkeid tuvastada ja neist teavitada."

RIA ei plaani Elisat juhtunu tõttu karistada, vaid on piirdunud ettekirjutusega.

„RIA-l ei ole plaanis sanktsioone rakendada, selline lahenduskäik on äärmuslik ning mitte iga kord kõige otstarbekam. Oluline on koostöö, vastastikune usaldus ning see, et taolistest intsidentidest õpitakse ning tehakse järeldused," põhjendas Särekanno otsust.

RIA kommunikatsioonijuhi Helen Uldrichi sõnul on RIA võimalus sanktsioone rakendada piiratud seadusega. „Sanktsioonid tulevad mängu siis, kui on menetluse käigus tuvastatud, et oli väärtegu. Antud intsidendi puhul väärteo koosseisu puudub," ütles Uldrich. „Paralleelselt on käimas Elisa Eesti AS suhtes järelvalvemenetlus, mille käigus oleme ka adresseerinud soovitused korrastada intsidentidest teavitamise kord ning vaadata üle rikete kiire tuvastamisega seonduvad meetmed."

Konkurent: monitoorime kõnesid 24/7

Tele2 kommunikatsioonijuhi Kerli Lingi sõnul on ettevõtte ühendused 112-ga teostatud Telia kaudu ning Elisaga analoogseid rikkeid pole seni esinenud. "Tele2-l on ette nähtud käitumisjuhised ja protsessid antud olukordades reageerimiseks ning seadistuste muudatuste käigus kontrollitakse alati kõik üle. Samuti monitoorime kõnede ebaõnnestumist 24/7," märkis Link, kelle sõnutsi on käimas tugev koostöö riigiasutustega 112 teenuse toimivuse osas.