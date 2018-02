Tallinnast pärit ja praegu ajutiselt Tartus resideeruv Eesti produtsent SULEVYO tegi käesoleval aastal enda sõpradele ja fännidele sõbrapäeva puhul kingituse värske EP ehk lühialbumi.

Oma eelmisest singlist nimega "One" on SULEVYOl-l möödunud üle kahe aasta, mille mees sisustas erinevate kõrvalprojektidega. 2017. aasta suvel anti koostöös Vesikaga välja plaat "Veevärk", mida on mängitud enamikes Eesti raadiotes.

Sooloprojekti kallal nokitsevalt produtsendilt peaks 2019. aastal välja tulema kauamängiv. Kuna materjali selleks puhuks on kogunenud rohkem kui kauamängivale mahuks või kontseptsiooni sobiks, tekkis tal idee anda välja lühialbum kuue looga.