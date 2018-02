Eesti esikompu Kristjan Kasearu puhkas sõpradega sel aastal külmast ja lumisest Eestimaast Tai kuuma päikese all. Lisaks mõnusatele rannapiltidele on mees avaldanud ka video, kuidas ta Tai ööklubi laval üles astub.

Kasearu möllab Instagramis avaldatud videol klubis nimega Illuzion ning esitab laval tantsutüdrukute saatel menubändi Kings Of Leon hitti "Sex On Fire". Uurisime Kristjanilt, kas mees on hakanud välismaal karjääri tegema.

Sex on fire... @illuzion_phuket @kraizdj A post shared by Kristjan Kasearu (@kristjankasearu) on Feb 11, 2018 at 1:30am PST

"Seal toimus üritus, kus mängis plaate üks DJ-produtsent, Kraiz, kellega ma eelmisel aastal Phuketil kohtusin. Sellised üritused toimuvad seal igal õhtul," räägib Kasearu. Mingisuguse tavalise karaokelaulmisega tegemist polnud. "Seda kindlasti mitte! Illuzion on seal suurim ööklubi, väga võimsa heli, lava ja valgusega." Kristjan sõnab, et kõik üritused on seal väga põhjalikult ja suurejooneliselt korraldatud. "Samal laval astus näiteks nädal enne meid üles Martin Garrix."