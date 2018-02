Eesti noortel seiklejatel, kes tuk-tukkidel India kultuuri ja elu avastama sõitsid, on kätte jõudnud neljas etapp Rikša Challenge võistlusel. See saab olema eriti karm katsumus, sest neljanda etapi rada on ligikaudu kaks korda pikem kui senised sõidud. Eestlaste omavahelises duellis on neiud ja noormehed viigis. Kuid üldarvestuses ollakse peaaegu viimased.

Naistetiim on täna esmakordselt rooli pannud Eva. Eval ei tule aga rikšaga sõitmine üldse välja. Ta ei tee tagurpidi ja edaspidi käigul vahet ning mure, ebakindlus ja pinged aina kasvavad. Mehed näevad tee peal kohutavat liiklusõnnetust ja mõtlevad, et peaks hakkama palju ettevaatlikumalt sõitma.

Rickshaw Challengeil ei olnud palju reegleid. Kuid oli üks - pimedas rikšaga sõita ei tohi. Sest see oleks peaaegu kindel surm! Ometi paistab, et sel korral ei jää muud üle – Eesti seltskond hakkab siiski öösel rallima. Läheb käima pingeline ja surmapõlgav sõit pilkases pimeduses. Pinged on nii põhjas, et tüdrukute tiimijuht Eva murdub täielikult. Hannal jääb suure loomaarmastajana aega veel India kodutuid koeri päästa ja õhtupoolikul kiidetakse jumalat kohalikul jumalateenistusel. Meeste rikša aga ähib ja puhib ega liigu üldse. Kas täna on nende kord mõne kohaliku mehe juurde ööbima minna?

