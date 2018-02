Täna õhtul toob ETV saade "Pealtnägija" vaatajateni uskumatult õudse loo koolipoisist, kes tapab inimese ja näitab seda sotsiaalmeedia vahendusel oma sõpradele.



Sotsiaalmeedia on uue põlvkonna reaalsustaju ja suhtlust pöördumatult muutnud, kuid roim sisuliselt otseülekandes on Eestis uus antirekord. Veel rabavam on asjaolu, et sellele leidus suhtlusvõrgustikus kümneid kaasaelajaid.



"Selle loo puhul ei oskagi kasutada muid sõnu kui julm, karm, võigas," ütleb "Pealtnägija" loo autor Taavi Eilat. "Tänases loos pääseme ligi fotodele ja videomaterjalidele, mis pärinevad noorte omavahelistest vestlustest ja on tehtud noorte enda telefoniga. See materjal on väga ränk, aga kõige karmim näide on see, kuidas näeme, et inimese tapnud 17-aastane nooruk ise uhkeldab oma teoga, saates sotsiaalmeedias sõpradele fotosid ja video. Need karmid lood panevad ka mind ennast mõtlema sellele, millisest tähelepanust on nendel noortel puudu," lisab ta.



"Pealtnägija" on ETV ekraanil täna õhtul kell 20.00.