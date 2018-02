A post shared by VAIDO NEIGAUS | MJ PRODUCTION (@vaidoneigaus) on Feb 13, 2018 at 10:36pm PST

"Täna on minu jaoks kindlasti üks erilisemaid päevi. Aasta tagasi, samal päeval, sain endale ühe särava sõbra sõrme ja ma olen õnnelik, et ma olen leidnud selle inimese kellega koos jagada seda päeva....Head sõbrapäeva kõigile ning tehke see päev eriliseks!" kirjutab Neigaus pildiallkirjas.

„Noorukieas unistasin ikka majast, naistest ja lastest, kuid reaalsus on muidugi muud ning tõepoolest – armastus ei küsi sugu. Mul läks aega, et endale lõpuks tunnistada, et asjad on nii. Kui ma kuskilt loen mingit kommentaari, et see on ravitav, siis mingu oma jutuga kukeseenele!“ on Vaido resoluutne.

Oma praeguse elukaaslasega suheldi sotsiaalmeedias pikalt, enne, kui asi üldse kohtinguni jõudis. „Võin öelda, et see oli armastus esimesest silmapilgust!“ õhkab Vaido. Kui muidu on stereotüüpne arvamus, justkui soomlane on aeglase ja uimase loomusega, siis Vaido sõnul tema kihlatu kohta nii öelda ei saa. „Me räägime asjadest. Me ei ole Facebookis samal ajal kui istume söögilauas. Ja mis põhiline – me ei hinga koguaeg üksteisele kuklasse! Meil on aega olla iseendale ja omaette,“ lausub ta.