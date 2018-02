Tööinspektsioon kontrollis füüsilise ülekoormuse vältimist ning ohtlike kemikaalide kasutamist mööblitööstuse ettevõtetes. Kontrolliti 24 ettevõtet. Protokollidesse märgiti 123 rikkumist ning neist 19 kohta koostati ettekirjutus. Sihtkontrolli käigus kontrolliti, kas ettevõtted on hinnanud füüsilisest ülekoormusest tekkivaid riske ning mida on ette võetud riskide vältimiseks või maandamiseks. Kontrolliti ka ohtlike kemikaalide kasutamist ettevõtetes. Riskianalüüsides on füüsilisest ülekoormusest tekkivad riske sageli alahinnatud. Samas kasutavad mitmed ettevõtted uusi ergonoomilisi töövahendeid ning roteerivad töötajate tööülesandeid, mis aitab hoida töötajate tervist. Probleemseks osutus aga kemikaaliohutus. Ettevõtetes ei osata arvestada terviseriskide võimalusega ega taheta kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on mööblitööstuste töötajate sagedasemad tervisemured saanud alguse füüsilisest ülekoormusest. „Mitmed mööblitööstuse ettevõtted on investeerinud töökeskkonna parandamisse. Kasutusele on võetud ergonoomilised töövahendid, et vähendada füüsilisest ülekoormusest tekkivaid probleeme,“ ütles ta.

„Samas on mõtlemapanev, et ettevõtted ei olnud teadlikud kasutatavate kemikaalide kantserogeensest toimest. Neid ohte tuleb aga väga tõsiselt võtta, et vältida töötajate tõsiste terviseprobleemide teket,“ rõhutas Maripuu.