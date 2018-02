Heavy metal'i pioneer Metallica saab muusikamaailma ühe mainekama auhinna – Rootsi Polari preemia. Rokkarid saavad 90 000 naela suuruse auhinnaraha kätte Stockholmis selle aasta juunis.

Bänd, mida kõige paremini tuntakse 1991. aasta plaadi „Black Album“ järgi, defineeris ümber käredama rokkmuusika, andes sellele karmima ja kiirema kõla.

Polari preemia auhinnakomitee sõnul pole Wagnerist ja Tšaikovskist saati keegi teine peale Metallica teinud muusikat, mis on nii füüsiline, vihane, aga samas kättesaadav. „Metallica on viinud rokkmuusika kohtadesse, kus see varem käinud ei olnud. Metallica maailmas võib nii tiineka magamistuba kui kontserdisaal muutuda Valhallaks.“