Jõuludega tekkiv paanika on möödas, kuid nüüd on käes valetinipäev. Kas pean kallimale midagi kinkima? Mida kinkida? Valentinipäev on paaridele päris karm aeg!

3. Kui juba tähistada, siis ikka täiega!

Aga nüüd need kuus seksinippi!

Uus ruum

Minge hotelli, teise linna või kasvõi kruiisile!

Alustage päeva koos

Varajane seks, hommikusöök, kallistused.

Sõnumid

Saatke üksteisele seksikaid sõnumeid terve päeva!

Ei mingit õhtusööki restoranis!

Esimene mõte on ju kohe see, et kuhu minna. See võib teid tülli viia. Lisaks on restoranides täna liiga palju inimesi. Äkki ei saagi kohta? Olete muserdatud ja pettunud.

Porno

Säästsite õhtusöögi pealt raha - lubage endale mõni kvaliteetne pornofilm. Kütab ja kirgastab teie suhet!

Tee oma päev!