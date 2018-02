Laulja Tanja Mihhailova-Saar säras eile õhtul komöödia „Klassikokkutulek 2“ esilinastusel, kuigi peaks kohe-kohe emaks saama. Ta ütles, et laps peaks tähtaja järgi sündima kahe päeva pärast.

Kui režissöör René Vilbre esimest korda filmirollis üles astunud Tanjat müriseval häälel pildile hüüdis, viskas naine nalja, et hakkab sealsamas sünnitama, kui tema peale niiviisi karjutakse.

Laulja kinnitas, et tunneb ennast hästi, ja keeldus kinosaali ees ühispildistamisel istumast, kuigi talle tooli pakuti. Muidugi ei jäänud filmitiimi poolt tulemata naljad, et tema lapseootus on Mait Malmsteniga filmitud seksistseeni tulemus.