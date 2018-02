Hollandis avaldati umbusaldust peaminister Mark Ruttele, keda süüdistatakse passiivsuses seoses endise välisministri Halbe Zijlstra taunitava käitumisega. Valitsuse tasandil läbi viidud hääletus näitas, enamik saadikutest oli siiski Rutte jätkamise poolt. Hääled jaotusid vastavalt 101 poolt ja 43 vastu.

Küll astus oma kohalt teisipäeval tagasi Zijlstra, kes oli valetanud kohtumise kohta Vladimir Putiniga 2006. aastal, kirjutab Politiek. Valitsusjuhti kritiseeriti, et ta ei teavitanud sellest parlamenti õigeaegselt.

Taani demokraatide juht Thierry Baudet kiitis väliministri tagasiastumise heaks, öeldes, et see oli õige samm, kuid lisas, et ennast võinuks taandada ka Rutte.

Halbe Zijlstra lahkumas Hollandi parlamendist (AFP/Scanpix)

Zijlstra tunnistas hiljuti ka avalikult, et tegelikkuses ta kohtumisel ei viibinud, vaid sai seal räägitu kohta infot ühelt oma allikalt, kes ka tõepoolest kohal oli. Varem oli ta väitnud, et osales Putini residentsis toimunud jutuajamises Shelli töötajana.

Teisipäeval pidanuks Zijlstra lendama Moskvasse, et kohtuda oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga.