Eesti skulptori Tiiu Kirsipuu muusaks oli kuldne retriiver. Võõrale silmale tundub, et jääskulptuur on valmis, kuid kunstnik tunnistab, et tegelikult on veel üht-teist nokitseda. Näiteks plaanib ta koerakäpad detailsemaks lõigata, saba on veel tegemata ja võib-olla saab koera veel saledamakski teha. „16. veebruaril peab ta olema Rocca al Mare kaubanduskeskuse ees, kus ta saab ka kollaka LED-valgustuse,“ kinnitab ta, et tema töö jääb Tallinnasse.

Esmapilgul ja kaugemalt näib labradori meenutav jääkuju kui grandioosne mäekristall, mis valguse käes uhkelt tagasi helgib. Hetkeks tundub isegi uskumatuna, et teoreetiliselt on tegemist veega.

Tallinna kesklinnas ühes hoovis, nurga taga ja silma eest peidus seisavad kaks võimsat jääkuju. Need on koeraskulptuurid, mis on saabuva kollase koera aasta auks jääplokkidest valmis lõigatud.

„Pannakse koormarihmad alt läbi ja ümber, siis tuleb kraana ja tõstab autole. Ettevaatlikult, püstasendis,“ selgitab Kirsipuu. Kui midagi peaks juhtuma või osake kuskilt küljest kukkuma, poleks enam võimalust parandada. „Kui oleks külm, kuskil seitse miinuskraadi, siis võib-olla saaks kokku liimida vee ja lumega, aga soojemaga paraku mitte,“ märgib skulptor, kuid kinnitab, et need, kes skulptuure transportima hakkavad on professionaalid ja teavad täpselt, mida nad teevad.

Et selline võimas jääkuju sündida saaks, tuleb esialgu kokku leppida töö suuruses, et teada saada, palju jääplokke vaja on. „Järgmisena tehakse kavand, kus skulptuuri plaan on kindlas mõõdus läbi mängitud, et siis selle järgi täpselt edasi saaks tegutseda,“ selgitab Tiiu Kirsipuu. Selleks, et jää lõikamise juurde asuda, tuleb kõigepealt jääpinnad siledaks saada, siis vesi vahele panna ja plokid omavahel kokku liita.

Jää tuuakse lõunanaabrite juurest

Tööprotsessi pikkus sõltub töö suurusest. Kuldse retriiveri jaoks on liidetud neli jääplokki ja Kirsipuu on selle kallal nokitsenud viis päeva. Kaalust rääkides, on tegemist kuskil 2-3 tonnise kujuga. „Jää tuleb meile Lätist ja see on kunstjää. Merejääd ei saa siin kasutada, sest see pole läbipaistev ja kõige lähemad jäämasinad on Lätis,“ räägib Tiiu Kirsipuu. Kunstjää valmistamiseks lastakse vesi vormidesse, tõmmatakse vaakumiga õhk välja ja lastakse veel vaikselt külmuda: „Nii tuleb selline ilus läbipaistev jää.“

„Kõigepealt me saeme suuremad tükid ära - üldjuhul elektrisaega ja siis edaspidiseks jääb selline peitlitöö,“ selgitab ta oma töö käiku. „Peitel on külm, mitte kuum, aga peab olema väga terav, et sile pind saada - umbes nagu habemenuga.“

Selline asi nõuab omajagu jõudu, sest töö on füüsiliselt raske. Tiiu Kirsipuu on aga juba 20 aastat sellega tegelenud. „Miinus viis kraadi on kõige perfektsem selle tegemiseks, aga praegu kipub juba natukene soojemaks minema,“ on tal kahju, kuid kinnitab, et ära sulama kuju kindlasti veel ei hakka.

Reedel, 16. veebruaril kell 18 avatakse Rocca al Mare kaubanduskeskuse ees Tiiu Kirsipuu jääskulptuur. Esinevad ka Flameouse tuletantsijad ning toimub heategevuskampaania. Samal päeval Tartus, tund aega hiljem, süüdatakse tuled raeplatsil Kalle Pruudeni saksa lambakoera kuju juures. Samuti toimub linnahaikude õhtu Contra eestvedamisel.

Kollane koer lükkab punase kuke troonilt 15. veebruaril kell 23.06, kui algab Hiina uus aasta.

KOERA AASTA PÄRNUS: plaan on lumest ehitada suurim koerakuju, mis Eestis kunagi tehtud

Pärnu skulptor Rait Pärg plaanib lastega koos Pärnu kesklinna Laste parki lumest kollase koera valmis ehitada. Skulptori sõnul on võimalik, et valmis saab suurim koera kuju, mis Eestis kunagi tehtud „Bussisuurune,“ loob ta ettekujutuse.

Kolmapäeval hakkas Pärg koos lastega kuju ehitama ja plaanide kohaselt on reedel kell kolm kuju pidulik avamine koos sõuga.