Tööasjad edenevad nagu lennates. Ülemused võivad olla vastuvõtlikud uute ideede suhtes. Lihtne on üle saada takistustest, mis seni on tegevust piiranud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Uut infot omandad nagu lennates, õppimine sujub suurepäraselt. Internetist teavet otsides võid teha põnevaid avastusi. Nii mõndagi mõtlemapanevat kuuled ka kaaslastelt.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul on julgust ja selleks, et varem salajas hoitud head plaanid töökaaslastele avalikustada. Küllap saad tunda nende toetust, sinu leidlikkust hinnatakse.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võiksid kallimale sõbrapäeva puhul tavatu elamuse pakkuda. Üllata teda, tehke koos midagi niisugust, mis mõlemale elevust ja avastamisrõõmu pakub.

Neitsi

23. august – 22. september

Küllap on tööl põnev olukord, tavalisest rutiinist on asi kaugel. Kolleegid võivad sind meeldivalt üllatada. Mõtle ka ise, kuidas teiste ellu veidike elevust tuua.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Päev toob huvitavaid kohtumisi ja arenguid suhetes. Piisata võib sellest, et satud õigel ajal õigesse kohta – asjad hakkavad arenema justkui iseenesest ja suurel kiirusel.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tööpäev küll plaanipäraselt ei suju. Juhtuda võib nii mõndagi, ilmselt üsna meeleolukat. Oled ehk ka ise trikitamise tujus ja valmistad lähedastele ja kolleegidele üllatusi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võid saada sõbrapäevasõnumeid inimestelt, kellelt seda oodatagi ei oskaks. Keegi ehk julgeb ometi kord avaldada, et on sind ammu imetleva pilguga jälginud.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

See, et sa sõbrapäeval kallimat meeles pead, on täitsa loogiline. Ent üles tasuks otsida ka need sõbrad, kellega sul viimasel ajal aega pole olnud suhelda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Fantaasialend on kõrge – sinu mõtteavaldused on ootamatud. Need võivad teistele ehk isegi pisut pentsikud tunduda, ent kindel on see, et märkamatuks sa küll ei jää.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Lapsepõlvest pärinevate väärtushinnangute kohandamine praeguste oludega sujub justkui iseenesest. Oled uudishimulik ja muudatustele avatud. Päev võib tuua rõõmsaid üllatusi, isegi kingitusi.

Sünnipäevalapsele