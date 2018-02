Igapäevaselt võtab mees umbes 700 euro eest tablette ning tema peas on suur arm, see on ajuoperatsioonist. Operatsioon, mille kohta Eestis öeldi, et siin pole enam midagi teha.

Politoloog Agu Uudelepp rääkis tänases “Radaris” loo sellest, kuidas Eesti meditsiin ta surema saatis ning Prantsusmaa arstid ta elu päästsid. Ehkki Uudelepp pole oma elus ühtegi sigaretti tõmmanud, on tal neljanda staadiumi kopsuvähk. Siirded sellest olid ka jõudnud ajju ning Eesti arstid teatasid, et siin pole enam midagi teha.

Eesti arstid alahindasid sümptomeid

Mehe tervis oli mullu sügisel väga kehv, ta oli sõna otses mõttes hääbumas, veetes suurema osa päevast voodis.

Oma kogemusest rääkides on Uudelepal väga konkreetne sõnum kõigile:

“Kui te tunnete, et teil on mingi jama, minge kohe kontrolli, küsige alati teine arvamus kõrvale.”

Mehe haigusloos on detaile, mis panevad küsima, miks arstid midagi ei teinud, miks ignoreeriti ilmselgeid fakte?

“Ma lugesin oma epikriisid läbi, maikus ma kurtsin esimest korda, et mul on tekkinud mingi nägemisprobleem, pilt hakkab lahku jooksma. Vasaku silma sees on nagu mingi udukogu. Tujukõikumised on tekkinud, ma vihastan oma pooleteiseaastase lapse peale, tahan kätega kallale minna. Absoluutselt mitteminulik. Selle peale lugupeetud raviarst ütles, et peaks minema silmaarstide juurde silmasid kontrollima ja siis kui te tunnete, et ärritunuks muutute, leidke keegi, kellega rääkida," meenutas ta.

Mehel avastati kopsuvähk täiesti juhuslikult, kui ta oma lapsega köha pärast arstile läks. Perearsti vastuvõtul hakkas Uudelepp aga ise köhima. Uuringud tõidki halvad uudised.

“Ma võtsin ja kasutasin sellist Eesti mehe tuntud vaimu ülevalhodimise trikki, mille nimi on see, et ignoreeri. Mitte ära ignoreeri seda, et sul on neljanda astme kopsuvähk, loomulikult, ravi peale kohe. Vaid ignoreeri seda, mida sulle öeldakse, mitte prognooside või väljavaadete mõttes. Seal oodatavaks elueaks pakuti 12-14 kuud, need on parasjagu läbi saanud. 12 kuud ligi kahekordselt ülehomse seisuga,” rääkis ta.

Arstid jätsid kontrollimata, kas siirded on ajus

Pärast ravi peale panemist sai ta umbes aasta elada tavalist, täisväärtuslikku elu. Kuid tugevatel tablettidel olid kõrvalmõjud, ta nägu muutus punaseks ja vinniliseks. Kuid möödunud aasta augustist hakkas ta tervis kiiresti halvenema.

Ehkki oli uuritud, et kas kopsuvähk mujale kehasse pole levinud, jäeti kõrvale pea ja aju. Miks arstid nii otsustasid on Agule siiani suur küsimärk, sest kui ta haiguse kohta materjale otsis, leidis ta, et see vähivorm levib väga tõenäoliselt ajju.

Kui aju uurima hakati, oli ta diagnoosist möödas juba aasta ja seitse kuud. Ajust avastati ligi 6,5 cm kasvaja! Arst ütles, et seda ei saa opereerida ning talle tehti kaks nädalat kogu aju kiiritust. Lisaks tuli tal hakata võtma ravimit, mille ühe korra hind on 5000 eurot. Seda ravimit haigekassa ei kompenseeri. Algselt maksis mees ravi eest ise, hiljem sai abi annetajatelt ning vähiravifondilt.

Tervis aga halvenes jätkuvalt, ühel hetkel kukkus Uudelepp kokku, mis lõppkokkuvõttes päästis ta elu. Pariisi kiirabi viis ta koheselt haiglasse, kus tehti paari päevaga rohkem uuringuid, kui mõne kuuga Eestis.

"Eesti kiirabi lähtub sellisest kuldsest põhimõttest, et kui on kallal surmatõbi, saab ikka taksost abi. Ehk niipea kui sind on ära stabiliseeritud, lükatakse oma vastutusalast välja kohe. Kui uuesti kokku kukud taksos, siis see on taksojuhi probleem nähatavasti,” naljatleb mees.

Eesti meditsiin põhineb katse-eksitus meetodil

Ajukasvaja tõttu saadeti mees järgmisesse haiglasse, seal lõigati kohe kasvaja ajust välja.

“Siin on meditsiinisüsteem teistsugune, haigele küllaltki spetsialiseeritud. Siin ei ole sellist patsient toogu kogu haigekassa raha meile, vaid meditsiinisüsteem on olemas patsiendi jaoks,” nendib Uudelepp.

Seega Uudelepale ei tehtud Eestis kõiki vajaminevaid uuringuid, ei kompenseeritud ülikallist vähiravi ning öeldi, et ajukasvajat välja lõigata pole võimalik.

“Sealt paistis niisugust katse-eksitus meetodit natuke rohkem olevat, sain pihutäite kaupa tablette, mis pidid vähendama paistetust ajus. No ei vähendanud,” kommenteeris Uudelepp Eesti meditsiini.

Ühiselt abikaasaga võeti vastus otsus, et õige oleks aju lasta opereerida.

“Ma arvan, et näha seda, et su lähedane lihtsalt kustub vaikselt ära ja seda ma tegelikult üsna ikka tegin september-november. Nädal nädalalt läks see asi viletsamaks. Kui tahta seda aega kirjeldada, siis see oligi selline üsna kurnav ja ebameeldiv aeg,” kirjeldab ta.