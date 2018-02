"Saad Tallinnasse," pakkus politseinik.

"Aga ma ei taha Tallinnasse," ütles Kalvi-Kalle ja kuulutas, et ta läheb ise koju.

Kui politseinik märkis, et õues on miinus viisteist kraadi, teatas Kalvi-Kalle: "Halloo, ära hakka! Sa võid mulle homme helistada ja ma ütlen sulle homme, et ma olen kodus. Veame kihla vä?"

Korravalvur selgitas, et Kalvi-Kalle heaolu on nende vastutada ning hoolimata teletähe jonnist pandi ta fakti ette: keset maanteed teda jäeta ja mees toimetatakse siiski koju.

Kalvi-Kalle sekeldused politseiga ("Krimi" / Kanal 2)

Kalvi-Kalle sõber sõitis politseibussi kongis suunaga kainestusmaja poole; Kalvi enda transportimiseks otsisid politseinikud ta igaks juhuks läbi.

Kogu aja üleolevalt käitunud Kalvi-Kalle on jätkuvalt politsei huviorbiidis, kuna mehe paturegister on tõesti pikk.

2015. aasta maikuus seisis Kalvi-Kalle juba mitmendat korda kohtu all, toona süüdistatuna mootorsõiduki süstemaatilises juhtimises ilma sellekohase õiguseta. Lisaks süüdistati teda varguses, mis oli toime pandud sissemurdmisega.

2016. aasta septembris mõisteti vahepeal tõsielustaari staatusesse tõusnud noormees ka viimaks vangi - talle määrati trellide taga viibimiseks kuu ja 27 päeva pikkune karistus.