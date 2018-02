Iidsed roomlased ohverdasid veebruari keskel loomi ja nüpeldasid naisi veriste loomanahkadega – eks ikka selleks, et naisi viljakamaks teha. Nüüdsel ajal on sõbrapäevast kujunenud romantika tipp, kuid vahel on meie ootused partneri suhtes liiga kõrged. Ja mida peavad tegema vallalised? Veebiväljaanne SheKnows küsis seksiterapeutidelt nõu.

Kui sa oled üksik

Holistlik seksi- ja suhteekspert Kim Anami, kes peab veebipoodi Anami Alchemia, soovitab vallalistel soetada seksilelu ja korraldada sõbrapäeval endale naudingute pillerkaar. Ennekõike tuleb armastada iseennast! Peale intiimsete rõõmude peaks sel päeval tooni andma enda poputamine. „Planeerige endale spaapäev või broneerige massaaž. See on teie armastav kink iseendale.“