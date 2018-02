Kolmel välismissioonil Eesti üksusi juhtinud kolonelleitnant Eero Kinnunen tunnistab, et sõjaväelise ülemuse jaoks on kõige hirmsam tunne see, et iga päev mingiks operatsiooniks käsku andes ei tea sa kunagi, kas kõik su mehed elusa ja tervena tagasi tulevad.

Millal siis sõda algab?

Ma sellistele küsimustele vastata ei oska.

Ma pidasin pigem silmas seda, et kui valmis on elukutseline sõjaväelane, et sõda võib puhkeda iga hetk?

Elukutselised sõjaväelased on praegu kõik valmis selleks. Nad on selleks juba piisavalt professionaalsed, koolitus on väga hea, selle koha pealt pole mul midagi öelda.

Kas peas tiksub kogu aeg, et iga hetk võib tulla käsk minna?

No pagan, peas küll kogu aeg ei tiksu! Lakkamatult kindlasti selle peale ei mõtle. Sellised asjad on elukutselistel sõjaväelastel juba enne teenistusse tulekut endale selgeks tehtud.