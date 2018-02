Parvlaeva Estonia põhjaminemine 28. septembril 1994 oli Läänemere rahuaegne ohvriterohkeim katastroof. Pardal olnud 989st inimesest pääses 137 ja hukkus 852. Ilmselt on tegemist ühe enim Eestit raputanud õnnetusega.

Iseseisvuse taastanud Eestis tõusis Stockholmi vahet kurseerinud valge parvlaev Estonia kiiresti uue elu ja edu sümboliks. Laeval töötamine oli prestiižne ja sellel sõitmist said lubada enamasti majanduslikult edukad Eesti inimesed. See oli ka aeg, kui Stockholmi ja Rootsi reisimine oli märgatavalt erilisem, kuna äsja vabanenud riigis olid seda teha saanud vähesed. Teisalt reisisid Estoniaga paljud rootslased, kellel olid tekkinud ärisidemed või huvi Eestisse reisimise vastu.

1980. aastal Saksamaal ehitatud Estonia sõitis enne Eesti lipu alla tulekut Viking Sally nime all Botnia lahel Rootsi ja Soome sadamate vahet. Seejärel ostis laeva Eesti-Rootsi ühisettevõtte Estline Marine Co, mis pani kuni 2000 reisijat mahutanud Estonia 1993. aasta jaanuarist sõitma liinil Tallinn–Stockholm.