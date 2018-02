Iisraeli politsei soovitab, et riigi peaminister Benjamin Netanyahule peaks esitama süüdistuse altkäemaksu võtmises, vahendab BBC.

Politsei küsitles Netanyahut jaanuaris. Siis kommenteeris peaminister Iisraeli meediale, et midagi ei juhtu, sest korruptsioonikahtlustustel pole alust. Kuid nüüd on ajakirjanduse sõnul piisavalt tõendeid, et esitada süüdistus nii pistise võtmises kui võimu kuritarvitamises.

Justiitsminister Ayelet Shaked ütles, et juhul kui peaministrile ametlik süüdistus esitatakse, ei pea ta tingimata kohe ametist tagasi astuma.