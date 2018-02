„Me ei ole mõnes riigis varem käinud, nagu näiteks Eestiski, mis on väga äge,” räägib bändi Milky Chance solist Clemens Rehbein, mida ta eelseisvast Euroopa ja Lõuna-Ameerika tuurist ootab. „Mõnus on tagasi teel olla ja tuuritada,” tõdeb ta.

Küsides, kust Clemens inspiratsiooni ammutab, vastab ta, et peamiselt inimestest. „Vahel sul on teatud tuju, mille on põhjustanud kindlad inimesed või sina ise, ja mis innustab lugu kirjutama. Mõnikord sa jälle kohtad inimesi, kes lihtsalt inspireerivad sind mingil moel. Peamiselt toimub see alateadlikult, näiteks ma juhtun kokku kellegagi, kellega suhtlemine annab mulle mingi mõtte ja ma hakkan sellest lugu kirjutama. Seda on väga keeruline sõnadesse panna,” tõdeb mees.

Clemens on varasemalt öelnud, et neil ei olnud oma esimesele suurele hitile „Stolen Dance” suuri ootusi. Ta räägib, et tegelikult ei olnud neil üldse mingeid ootusi ning album lindistati pigem oma lõbuks. „Me olime väga noored, just kooli lõpetanud ja tahtsime lihtsalt muusikat teha. Meil polnud plaani alustada muusikukarjääri, me ei üritanud teha mingit hittlugu, meid ei huvitanudki see tegelikult. Kui sulle ei lähe korda, kuidas sul läheb, siis sul pole ka mingeid ootusi, sa lihtsalt teed seda, mis sulle meeldib. Ja siis järsku kõik kuidagi lihtsalt juhtus.

Kuna bänd esineb juba homme Lätis, pole neil paraku aega Tallinnas ringi vaadata. „Tuuritamise kurvem pool on see, et meil pole aega kõikide kohtadega, kuhu me reisime, lähemalt tutvuda. Sa justkui ei olekski seal linnas, see on rohkem nagu kuskilt läbi sõitmine,” lausub Clemens. Küsides, kas mees teab ehk juba varasemast midagi Eesti kohta, ütles ta, et sai just teada vastlapäevast ning õppis ära sõna „vastlakukkel”. Loomulikult õpetasime talle selgeks ka põhiviisakused „Tere Eesti” ja „aitäh”.

Märtsis läheb bänd Lõuna-Ameerikasse ning mais naasevad nad veel kolmeks kontserdiks Euroopasse, mis eelmisel aastal Clemensi haigestumise tõttu ära jäid. Seejärel teevad nad kuuks ajaks pausi, kuid mais algab juba terve suve kestev festivalihooaeg, mis Milky Chance’i jaoks tuleb väga tihe. Pärast seda tuleb tuuritamisse pikem paus, sest bänd plaanib minna stuudiosse, et hakata lindistama oma kolmandat albumit.

Vaata videost, mida Clemens meile veel rääkis.