Vanessa Trump, USA presidendi minia, elas 12. veebruaril üle paraja šoki, kui avas oma Manhattanil asuvas kodus ümbriku, milles oli kahtlane valge pulber. Iiveldust ja halba enesetunnet kurtnud naine toimetati haiglasse.

New Yorgi politsei kinnitas aga, et ümbrikus polnud midagi ohtlikku ning ükski seda käes hoidnud isik peale emotsionaalse hetke füüsiliselt kuidagi kannatada ei saanud. Haiglasse toimetati kolm inimest. Ümbriku võttis esimesena enda kätte Vanessa Trumpi ema, kes ulatas selle tütrele. Ümbrik oli adresseeritud aga Vanessa abikaasale. Kolmas haiglasse toimetatu võis ehk olla maja valvur, kes töötab kortermaja fuajees.

New York Times kirjutab, et pahatahtliku ümbriku sisu oli tavaline maisitärklis.

Vanessa Trump ja tema abikaasa Donald Trump Jr tänavad Twitteri vahendusel päästjaid, kes neile kiirelt ja professionaalselt abi osutasid. „Tõeliselt vastik, et teatud isikud otsustavad oma vastuväiteid selliste jubedate tegudega väljendada,“ kirjutas Trump Jr.

Thank you so much for all the help today in NYC! I appreciate all the quick response to make sure that I was safe ! Thank you @FDNY @SecretService @NYPDnews @NYPDCT @NewYorkFBI — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) February 13, 2018

Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 12, 2018

Vanessa Trumpil ja Donald Trump Jr-l on viis last. Paari kodu asub New Yorgis Manhattani linnaosas. Vanessa on endine modell, kes abiellus presidendi vanima pojaga 2005. aastal.