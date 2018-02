Maksu- ja tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni andmeid vaadates selgub, et eelimisel aastal teenis keskmine eestlane ühes kuus 1098 eurost brutopalka.

Erinevus statistikaameti vastavate numbritega on tähelepanuväärne. 3. kvartalis oli brutopalk nende andmetel 1201 eurot.

MTA andmete põhjal saadud 1098 euro näol on tegu summaga, kus maksu- ja tolliamet on arvestanud nii palka kui ka muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandjad on deklareerinud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas.

