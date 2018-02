Müstiline noormees, kes palub end Noah'ks nimetada, väidab, et on ajarändur aastast 2030. Tal on inimkonnale mitu hoiatust, eriti seoses USA president Trumpi ja tehisintellektiga (spoiler: mõlemad haaravad võimu). Mida küsiksid sina inimeselt, kes väidab, et on aastast 2030? (Peale selle, millisest asutuses ta viibinud on.)

LADBible kirjutab intervjuust, milles Noah ühtlasi valedetektori testi läbis. Mõnevõrra üllatav on see, et valedetektor jäi mehe väidet tulevikust reisimise kohta uskuma. Kogu maailm peaks ajarännutehnoloogiaga tutvuma aastal 2028, mil see avalikuks tehakse. Nii väidab Noah.

Samuti väidab ta, et Donald Trump valitakse Ameerikas uuesti ametisse, tehisintellektist saab 2021. aastal äärmiselt mõjuvõimas nähtus, elektriautod hakkavad vurama kiirusel kuni 965 km/h jne.