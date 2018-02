Välisminister Sven Mikser (SDE) ütles tänases Eesti Päevalehes, et vabariigi sünnipäeval ühiselt Lätti poodlema minna on ebapatriootlik ja mõistlikum oleks oma rahulolematust näidata morsi joomisega. Jürgen Ligi (RE) peab aga Mikseri seisukohta tühiseks, sest valitsus ei ole aktsiisi teemal asjakohast sammu teinud.

"Kui valitsus oleks oma otsuseid korrigeerinud, oleks selline ütlemine igati asjakohane. Praegu on see ikkagi selline tühi üleskutse ilma sammuta. Loomulikult, kui aktsiisitõusule väike tagasipööre teha, oleks see asjakohane," ütles Ligi Delfile.

