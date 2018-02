Vaatame olukorda Tallinnas. Olen tüüpiline venelane ja usun seda, mida minu rahvuslikud kanalid edastavad – näiteks et Venemaa presidendina peab jätkama Vladimir Putin (vähemalt 65% vene valijatest arvab nii). Lemmikkanal on Pervõi Baltiskii Kanal (PBK). Vaatan Vene (ja Ameerika) seebikaid, otsesaateid, tõsielusarjasid ja Kremli uudiseid. Selle kõige vahele on lükitud ETV uudised. Peeglike ütleb, et neid ma ei vaata, vaid vahetan kanalit.

Aga kui kohalikud uudised ja saated pole riigitelevisiooni toodang, vaid Kremlile lojaalse opositsiooni tellimus? Ohhoo, asi läheb huvitavaks, see vastab juba peaaegu minu maailmavaatele ja ootustele. Põnev!

See pole ju enam mingi teoreetiline eksperiment, vaid karm tegelikkus. Nii ongi. Ah jaa, Keskerakond ei ole mingi opositsioon?! Peaministrit on muidugi raske opositsionääriks nimetada, aga tuleme tema väidete juurde: neid saateid ostab Tallinna linnavalitsus, aga tema ei saa sellesse sekkuda. Kui nii, siis on meil kaks Keskerakonda, ja see teine on endiselt opositsioonis Eesti riigiga, mille esimene mees on Keskerakonna esimees.

Kas me ikka peame sellega leppima, et meie raha eest levitatakse agressori propagandat? Sarnase küsimuse esitasid Andres Herkel ja Juku-Kalle Raid hiljuti prokuratuurile.

Tõstatan märksa tõsisema küsimuse. Et PBK on Venemaa propagandakanal, mis on suveräänsete rahvaste suhtes vaenulik, on väitnud juba paljud Eesti ning meie liitlaste julgeoleku- ja ajakirjanduseksperdid. Sõbrad britid on seda ohtu endale teadvustanud. Õiguskaitseorganid peavad hindama, kas koostöö PBKga ei ole sama mis „välisriigi, selle organisatsiooni, välismaalase või välisriigi ülesandel tegutseva isiku abistamine Eesti vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses“ (karistusseadustiku § 232. riigireetmine – toim). Mina usun Eesti vabariiki.