Kuninganna Elizabeth II keelas kuninglikus kojas ja teistes talle kuuluvates hoonetes ära plastpudelite ja kõrte kasutamise, vahendab Telegraph. Idee sai ta väidetavalt kuulsalt dokumentalistilt Sir David Attenborough'lt.

Buckinghami palee tegi ümber senise jäätmekäitlussüsteemi ning nüüd võitleb ka kuninglik majapidamine plastikjäätmete kuhjumise vastu. Jutu järgi inspireeris kuningannat David Attenborough. Kuningannaga sama vana dokkfilmide autor intervjueeris Elizabethi ühe looduskaitsest kõneleva filmi tarbeks. Filmitegemise jooksul said neist head sõbrad.

Keeld puudutab näiteks kuningakojale kuuluvates majades asuvate kohvikute nõusid. Kõrred on neis kohvikutes nüüd keelatud, samuti ei lubata kõrrest juua kuningapere teenijatel. Toitlustusteenuste pakkujad tohivad Buckinghami palees ja teistes residentsides toitu-jooki serveerida vaid portselan- ja klaasnõudel. Ühekordseid nõusid tohib kasutada vaid tingimusel, et need on kompostitavad. Sama reegel hakkab kehtima kuningakojale kuuluvates kohvikutes, kui kliendid peaksid soovima toitu kaasa osta.

Plastmassjäätmete hulk maailmameres on murettekitav: mõnede keskkonnateadlaste sõnul on 2050. aastaks ookeanides rohkem plastikut kui kalu.