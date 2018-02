Haridus- ja teadusminister Mailis Reps väljendas mõtet kaotada koolilaste kodutööd. Õpetajad ega lapsevanemad seda aga heaks ei kiida. Repsi sõnul mööduvad nädalavahetused nende kuuelapselises peres aga sageli tülitsedes ning tundide viisi õppides.

"Meil nädalavahetuseti on tundide viisi õppimist, ei olegi kahtlust, et mõned nendest asjadest on põnevad, teatud projektide tegemine. Näiteks soolakristalle tegime kogu perega koos ja kõigil oli suur põnevus ja ärevus. Või kui pidime loodusvaatluseid tegema, siis oli hasart, kes kõige esimesena midagi märkab. Aga sellist rutiinset tegevust on ka ikka väga väga palju. Pigem on see sellise tüli ja mitte väga mõnusa nädalavahetuse õhkkonna looja," nendib teadus- ja haridusminister.

Repsi sõnul vajavad tema lapsed enim abi vene keeles.

"Inglise keel tuleb uksest ja aknast, vene keelega on side veidi keerulisem ja ta on lihtsalt keerulisem aine," sõnab ta.