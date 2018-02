Kuidas hinnata olukorda, kui Eestis on 42 000 lapsevanemat, kel on õigus saada teiselt vanemalt elatusraha ning samal ajal selle 12 000 võlgnikku? Lihtsaim ja emotsionaalseim oleks öelda, et need on enesekesksed ja hoolimatud rongavanemad. Sellise hinnangu vastu räägib aga asjaolu, et võlgnikke on tervelt kolmandik neist, kes peaksid elatist maksma. Et Eestis on selle suurus pool miinimumpalka, siis selles konks peitubki.

Miinimumpalk on poliitiliste otsuste tulemusena väga kiiresti kasvanud, 290 eurolt 2012. aastal praegusele 500 eurole. Kellelgi ei saa olla midagi selle vastu, et üksi lapsi kasvataval vanemal oleks selleks piisavalt raha. Samas tuleb arvestada tõsiasjaga, et sugugi mitte kõigil palgasaajail pole sissetulek kasvanud miinimum- või keskmise palga suurenemisega samas tempos.

Mulluse kolmanda kvartali 909 euro suurune mediaanpalk tähendab, et selle teenijal jääb pärast kahele lapsele elatise maksmist kätte 300 eurot, kolme lapse puhul aga 50. Vaevalt oli seadusandja sooviks elatusraha maksjate näljasurma mõistmine, kuid just sellisele olukorrale viimane näide viitabki. Lihtne on öelda, et otsige endale tasuvam töö, kuid paraku on kurb tõsiasi, et pooled palgasaajad teenivad alla mediaanpalga.