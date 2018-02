Juba homme jõuab kinolinadele Eesti ühe armastatuima kinohiti mustast huumorist pakatav järg “Klassikokkutulek 2: pulmad ja matused”, mis tõotab tulla veel pöörasem ja naljakam. Peaaegu, et terve suve väldanud võtteperioodist Saaremaal muljetavad filmi peakangelasi kehastavad Mait Malmsten, Henry Kõrvits ehk Genka ja Ago Anderson.

Mehed ütlesid kui ühest suust, et Saaremaal suve veeta, kasvõi tööd tehes, oli parim kogemus üldse.

“Kui pead pärast võttepäeva koju minema, on väga raske, kui on vaja koduste asjadega askeldada: see on vaja teha, see on vaja teha, siin lõppeb päev ära, lähed otse elust võtma energiat ja ideid, mida kinolinal näha saab,” rääkis Anderson.