Ott Evestuse spetsiaalselt "Eesti lauluks" valminud lugu "Welcome To My World" on kõigest kahe minuti pikkune. Oti sõnul lähtus ta ütlusest, et kõik, mis on võimalik, pole hädavajalik.

"Sellesse loosse jäi alles vaid see, mis on hädavajalik sõnumi edasiandmiseks," selgitas ta ERR-i veebistuudios. Ott on paistnud silma oma pööraste muusikavideote ja lavasõudega. Kas võib oodata, et tänavu näeme veel pöörasemat lavasõud, kui Winny Puhh omal ajal pakkus? "Neil on oma asi, mida nad ajavad, mina teen oma asja," vastas Ott ja lisas, et ta ei hakka Winny Puhhiga võistlema ega püüa neid üle trumbata. Küll aga kinnitas Ott, et mees-klaveri-taga-istumas-tüüpi esinemist me sel korral tõepoolest ei näe. "Teeme ikka nii, nagu Evestusele kombeks – see pole kunagi väga lihtne ja tavaline," ütles ta.

Evestus (Erlend Štaub)

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.

