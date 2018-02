Õhtulehe toimetuse poole pöördus hämmeldunud lugeja, küsimusega, miks pole telekanalite järelvaatamistest võimalik tagantjärgi kaasa elada tõelistele retrosaadetele nagu "Maamees otsib naist" ja "Naistevahetus".

Lugeja kirjutab nõnda: "Nimelt ei ole võimalik internetist leida "Naistevahetuse" või "Maamees otsib naist" salvestusi. Tahtsin ennast kosutada Eesti klassikaliste tõsielusarjadega, ent TV3 play rakenduses on saadaval ainult "Naistevahetuse" kaks viimast hooaega. Kahjuks olid need viimased kaks, vähemalt minu arust, seeria kõige nõrgemad. Minu jaoks on toonased saated nii-öelda Eesti televisiooni kuldaeg ehk need kaks saadet on nostalgialood sellest, kuidas Rutt ei tahtnud naiseks tulla. Ununematu tsitaat: "Eestimaa on nii ilus" jpt teised lood, mis on seotud "Maamees otsib naist" saatega.

"Naistevahetuse" alguasajast rääkimata - kõik tegelased, situatsioonid ja mured olid emotsioonidest nii täis pikitud, et toona sai higiste peopesadega vaadatud telekat ning mõeldud: see on parim saade. Ja nagu avastan, siis täna polegi võimalik järelvaadata kumbagi sarja. Mis värk on? Telekanalid kulutavad iga aasta sadu tuhandeid, et luua uut contenti, ent arhiivis seisavad unustamatud lood, mida kellelegi ei näidata."