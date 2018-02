Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt niisked või soolamärjad. Kõrvalteedel võib esineda libedust.



Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur õhtupoole langeb veidi alla nulli ja öösel miinuspoolele.

Öösel märjad teepinnad jäätuvad!

Ilmateenistuse teatel on öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7 kraadi, saarte rannikul tuleb kohati 0 kraadi.