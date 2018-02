Valentinipäev on hea aeg mehi kohitseda: tuleb vaid jalaga vastu maad lüüa ja kallimalt nõuda, et kus on mu lilled, kommikarp ja südamekujuline šokolaad? Kui need on käes, siis peaks loomulikult mossitama, sest roose on kimbus liiga vähe, need on veidike valet värvitooni ja üleüldse meeldivad sulle rohkem orhideed. Suurema draama saab aga tekitada sellest, miks ometi peab naine selliseid elementaarseid asju ütlema, kuidas küll mees selle peale ei tule!

Pärast valentinipäeva saab nõudliku kohitsemisega jätkata naistepäeval. Ja loomulikult sünni- ja nimepäeval. Rääkimata kõigist paarisuhtes ülimalt olulistest tähtpäevadest, nagu esmakohtumise aastapäev, seitsme kuu möödumine esimesest suudlusest ja kõik need teised.

Kui aga sussitalla alla paberõhukeseks vajutatud mehel on pärast sellist töötlust veel veidike mune alles, siis saab kohitsemisega jätkata järgmisel aastal. Uue hooga!

Sest ega seda meest ju ei tea – äkki jätab muidu lille toomata? Siis ei oleks aga midagi pildistada, et postitada seda Facebooki, Instagrami ja mujale sotsiaalmeediasse, nii et kõik ikka teaksid, kui imeline suhe teil on.