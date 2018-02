Gripipuhang tekitab igas vanemas soovi oma last kaitsta. Laste- ja perearstide vastuvõtud on haigete poolt ummistatud, sest lisaks haigele lapsele - hirmu tekitab ka grippi surnute arv.

Ära vii teda lasteaeda ega saada kooli. Nii haigestuvad ka teised lapsed.

Kui vaja, siis tuleks pöörduda perearsti poole, mitte esimese valikuna erakorralise meditsiini osakonda.

Kui laps on ööpäeva olnud palavikust, oksendamisest ja kõhulahtisusest prii, siis põhimõtteliselt võiks ta taas kooli minna. Ometigi ei kehti see alati. Tasuks usaldada oma sisetunet. Kui tundub, et laps ei näi terve, siis jäta ta pigem koju või pea nõu arstiga.

2. Külasta lastearsti.

Kui uudistes levivad uudised, et lapsed on gripi tõttu surnud, siis loomulikult paneb see vanemad muretsema. Kui lapsel on nohu, köha ja palavik, siis võib see vanema panna kartma lapse elu pärast. Lastearst mõistab seda muret.

3. Õpeta oma last õigesti köhima ja aevastama

Vajadusel on heaks lahenduseks see, kui laps köhib ja aevastab kasvõi oma pluusi sisse. Nii ei levi viirus teistele.

Teine variant on lämmatada piisad küünarnukiga. Lastel võib mõnikord aevastus sellest aga mööda minna.

Kui keegi teine sinu läheduses köhib või aevastab, siis võid samuti katta oma suu pluusiga. Samuti tuleks eemale kõndida.

4. Õpeta lapsele, et ta ei näpiks oma nägu.

SIlmad, nina, suu - neid tohiks kätega katsuda.

5. Ära suudle kellegi nägu.

Imikute ja väikelaste puhul tasuks pigem anda musi neile pea peale, kuklale.

6. Puhtus, puhtus, puhtus

Et viirus ei leviks, siis tuleks hoida puhtust ja desinfitseerida kõik kohad, kus haige laps oli. Pärast kätepesu tuleks kasutada paberkäterätikuid, mis tuleks seejärel visata prügisse.

7. Jälgi, kuidas su laps palavikule reageerib

Kui annad lapsele palavikku alandavat rohtu, siis peaks temperatuur alanema ja lapsel parem olema. Kui juhtub nii, siis võib vanem tõenäoliselt kergendatult hingata.