Emajõe Ateena kuulsaim mees, laulja ja stripparitööga leiba teeniv Marco Tasane räägib, et on Eesti noorte videoblogijate pihtide vahele sattunud. Mees sõnab, et on ise harjunud juba igasuguse tagasisidega ja end sellest häirida ei lase, küll aga häirivad karmid sõnad teisi inimesi, kes tema muusikavideotes figureerivad.

Marco Tasane räägib, et sotsiaalmeedias levivad YouTube'i videod, kus mõnitatakse tema muusikavideos "Aeroobika" figureerinud inimesi. "Minu videos olnud inimesi võrreldi Selveris töötavate puuetega inimestega. Mõni tundiski end pärast seda häirituna," sõnab ta ja peab seda ka mõnevõrra loogiliseks - on ju tema videotes figureerivad inimesed tõesti väga noored. Küll aga nendib ta, et suurem mõnitustelaviin on praeguseks raugenud.

"Eks ma pidin seletama, et nad (juutuuberitelt - toim) pole arvamusliidrid. Oli ka neid, keda see nii väga kottis, et nad isegi ei vastanud mulle enam kirja teel. Head eeskuju noored neilt juutuuberitelt ei saa, see on selge. Ei tehta nende videotes ei sporti ega midagi," sõnab mees. Samas toob ta välja, et kui juutuubereid vastu kritiseerida, siis nemad kriitikat ei talu. "Varem olid neil humoorikad filmid, ent tundub, et need enam lõpuks kirgi ei kütnud ja siis hakati inimesi maha tegema. Kas nad on kadedad, seda ma ei teagi, ent kõik inimesed, kes on teistmoodi, need võetakse ette. Mina olen sellega harjunud, ent mõnele teisele oli see väike šokk."