Rahvusooper Estonia tähistas täna pidulikult vastlapäeva. Kohapeal pakuti suppi, teed ja vastlakukleid, mängiti vastlamänge, Eesti rahvusooper etendas kauni tantsunumbri ning Tammsaare pargis sai sõita ka hobusaaniga.

Tähistamiseks põhjust on rohkem kui küll, lisaks sellele, et Eesti vabariik tähistab peagi 100. sünnipäeva sai ka Eesti rahvusbalett saja aastaseks. Õhtulehel avanes samuti võimalus saanisõitu proovida. Kuidas see välja nägi, vaata videost!