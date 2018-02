„Mehest ei jäänud suurt midagi järele,“ ütles Lõuna-Aafrika vabariigi Limpopo provintsi politsei pressiesindaja Moatshe Ngoepe ajakirjanikele kommenteerides Krügeri rahvuspargi lähistel toimunud tragöödiat.

Kõigi märkide järgi ründasid lõvid salakütti ja sõid tema laiba peaaegu täielikult ära, kuid jätsid alles pea. Inimjäänuste lähistelt leiti laetud jahipüss ja laskemoona. Politsei palus abi lõvirünnaku ohvriks langenud mehe tuvastamisel. Sündmuskohalt leitud jalajälgede järgi otsustades oli salakütte kolm. Järelikult pääses kaks neist eluga. Esmalt arvas politsei, et lõvid tapsid rahvuspargi ühe töötaja. Kontrollimisel selgus, et ohvriks peetud mees on elus.

Kohaliku meedia andmetel on Krügeri rahvuspargis ja selle ümbruses olnud salaküttimine viimastel aastatel tõusuteel. Salakütid tapavad nii lõvisid, ninasarvikuid kui ka elevante. Tapetud loomade kehaosi kasutatakse rahvameditsiinis. Aasias peetakse näiteks ninasarviku sarve tugevaks potentsiravimiks ning selle järele on suur nõudlus Hiinas, Vietnamis ja Laoses. Aasia turgudel on hea minek ka elevandiluul.