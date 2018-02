Soome vanima pagariäri 20. sajandi algusest pärit sisustus on täiesti tundmatuseni muutunud ning külastajad on ääretult pettunud, vahendab Iltalehti.

Ekbergi poekese Facebooki-lehel võib lugeda külastajate hämmastunud, isegi pahaseid kommentaare. Sealt võib näiteks lugeda: „Ausalt öeldes, see on üks Soome pärimusajaloo suurimaid katastroofe. Te rikkusite rahvusliku aarde selle nimel, et müüa saia ja espressot.“ „Enne ümberehitust oli see väärt koht, kus istuda, just atmosfääri pärast. Nüüd on see kõik kadunud, hoidke sealt eemale, või ostke kohv lihtsalt mõnest müügiketist. Ega vahet ei ole. Tähtis osa Helsingi ajaloost on lihtsalt hävinud.“ „Mis mõttega ma lähen kohvi ostma kohast, mis näeb välja nagu McDonald's?“ Üks vihane kohvitaja kirjutab lausa: „See on suurepärane koht külastamiseks vandaalidele!“ Iltalehti kommentaarides toob üks arvamuse avaldaja positiivse näitena välja Tallinna Vanalinnas asuva Maiasmoka kohviku kujunduse.

Sisearhitekt Ilkka Mälkiäinen on üks Ekbergi omanike otsuse kriitikutest. „Ma mõtlesin, et saime sellest vanade asjade hävitamise kombest ammu lahti,“ räägib ta. „Ekbergi kohviku miljöö on ainulaadne ja haruldane. See oli osa kultuuriajaloost, mida enam tagasi ei saa. Millegipärast tahetakse ikka vana ja ajaloolist minema visata.“ Iseenesest, möönab Mälkiäinen, ei ole uus Ekberg ju kole, kuid asukoha valik selliseks remondiks oli täiesti vale.