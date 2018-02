Uus provokatiivne meditsiinidraama „Resident“ (The Resident) linastub kanalis Fox Life kanalil sõbrapäeval. Sari näitab varasemast tõsisemalt haiglate ja sealsete töötajate elu telgitaguseid läbi noore arsti silmade ning toob päevavalgele nii mõnedki tumedad saladused.

Meditsiinisari „Resident“ keskendub noorele idealistlikule arstile dr. Devon Praveshile (Manish Dayal), kes alustab enda residentuuri vanema kolleegi dr. Conrad Hawkinsi (Matt Czuchry) järelevalve all. Vanemresident, kes tundub olevat hiilgav arst, osutub kavalaks ja surmavaks psühhopaadiks.

Dr. Pavesh mõistab peagi, et valitud eriala ei ole selline, nagu ta ette kujutas ning eetika on sageli vaid sõnakõlks. Optimistlikult alustanud noor arst näeb, et meditsiinipraksis on äri, nagu iga teine – kõik patsiendid ei ole inglid ning kõik arstid ei ole jumalad. Elusid saab päästa ja kaotada, kuid ootused purunevad igaveseks.

Draama peaosades on Matt Czuchry (“The Good Wife”), Emily VanCamp (“Revenge”), Manish Dayal (“Halt and Catch Fire”), Moran Atias (“24: Legacy”), Merrin Dungey (“Big Little Lies”) ja Shaunette Renée Wilson (“Billions”).

„Resident“ on Fox Life kanalil eetris alates 14. veebruarist kell 21.55.