Capital Mill alustab Läti pealinnas Riias Ķīšezersi järve ääres eksklusiivses Mežaparksi keskuses üheksa korterelamu arendust, investeerides projekti üle 13 miljoni euro.

Capital Milli tegevjuhi Igor Mölderi sõnul areneb kinnisvaraturg Baltimaades jõudsalt ja nõudlus uue elamufondi järele kasvab pidevalt.

„Lätis on kahtlemata puudus eksklusiivsete korterite pakkumisest,“ ütles Mölder. „Seepärast arendame Mežaparksis uusi kortermaju, mille loodame valmis saada järgmise aasta suvel. Oleme kindlad, et see arendus meeldib peredele, kes hindavad erilise piirkonna loodust ja rahulikku ning kvaliteetset elukeskkonda vaid mõne kilomeetri kaugusel Riia kesklinnast.“

Mölder toonitas, et projekti peamine eelis on selle konkurentsivõimeline hind, mis saab olema märkimisväärselt madalam kõrgema klassi korterisegmendi keskmisest hinnast Riia turul.

Hoonete asukohaks saab Riias R. Feldmaņa tänav 2 ja Brēmenesi tänav 1A. Ehitus peaks algama selle aasta kevadel ja lõppema 2019. aasta suvel. Projekti käigus ehitatakse üheksa uut kortermaja, millel on pinda 7118 ruutmeetrit. Igasse hoonesse tuleb 93 korterit suurusega 44,8 kuni 168,8 ruutmeetrit. Kortereid pakutakse koos täieliku sisustusega. Plaanide kohaselt algab korterite broneerimine 2018. aasta suvel.

Projekti autoriks on Läti tunnustatud arhitektuuribüroo 8.A.M, mille värskeim saavutus on Exupery rahvusvaheline kool Piņķis. Hoonete projekteerimisel on erilist tähelepanu pööratud energiatõhususele ja funktsionaalsele kujundusele. Projekti ehituspartner valitakse välja lähitulevikus.

